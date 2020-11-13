Политически мотивированные попытки обжаловать закрытые дело «Роттердам+» выходят за пределы правовой плоскости и только создают дополнительную нагрузку на судебную систему

Об этом сообщила адвокат по делу «Роттердам+» Наталья Дригваль по итогу заседания апелляционной палаты ВАКС.

«Незнание, грубое и абсурдное пренебрежение требованиями уголовно-процессуального законодательства и приводит к нагрузке на судебную систему. Потому что судьи вынуждены тратить время и выслушивать те доводы и обоснования, которые выходят за правовую плоскость и являются исключительно мотивированными, лоббируются какими-то политическими интересами, но никак не связаны с правовой плоскостью», - сообщила адвокат.

Она отметила, что апелляционная жалоба не соответствует ни одному из требований УПК, и те основания, которые упоминаются в апелляционной жалобе, не обоснованы ни с точки зрения материального, ни процессуального права.

«Тем более, в отличие от высоких норм и стандартов профессиональной этики, апелляционная жалоба содержит крайне негативные высказывания личностные относительно выводов прокурора и судьи, что является недопустимым с точки зрения профессиональной деятельности в этой сфере и требований к апелляционной жалобе», - добавила Дригваль.

Напомним, дело «Роттердам +» было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 года через отсутствие состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора.

В сентябре ВАКС признал закрытие дела «Роттердам +» полностью законным и обоснованным, изучив собранные за 3,5 года материалы следствия. Суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.

Однако 27 октября ВАКС неожиданно пересмотрел свое решение по делу «Роттердам+» и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела.

Такое решение судья Олейник приняла по заявлению Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского. По словам адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление.

После этого детективы НАБУ попытались сменить неугодного им прокурора, но ВАКС подтвердил законность и правомочность действий процессуального руководителя по делу «Роттердам+», который постановил закрыть дело.