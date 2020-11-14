Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook.

О невеждах в центральной власти говорится много, но и о неадекватах в местной власти тоже стоит говорить.

Страна находится на грани катастрофы, а городские головы соревнуются в том, кто лучше потролит Зеленского и правительство

Я еще понимаю, хотя и не поддерживаю, предвыборный популизм городских голов у которых завтра или за неделю 2 тур выборов. Но отказываюсь понимать городских голов, которые переизбрались на новый срок и играют в политическую войну с Киевом.

Напомню, что за последние годы бюджеты областных центров за счет тотального уменьшения бюджетов сельских районов, городков и городов областного подчинения и областей выросли в геометрической прогрессии. Поэтому много так называемых мэров стали чувствовать себя величественными и солнце-сияющими за счет бюджетных денег, то есть средств граждан. Они научились ежегодно перестилать асфальт и перекладывать плитку с бордюрами, упорядкувавати парки... братскими фирмами и по ценам, которые в несколько раз превышают реальные!

Получив финансовый и админресурс поведение новых местных князьков повторяет поведение бывших киевских власть имущих, которые раньше в ручную и не бесплатно делили государственный бюджет.