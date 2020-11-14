О невеждах в центральной власти говорится много, но и о неадекватах в местной власти тоже стоит говорить.
Страна находится на грани катастрофы, а городские головы соревнуются в том, кто лучше потролит Зеленского и правительство
Я еще понимаю, хотя и не поддерживаю, предвыборный популизм городских голов у которых завтра или за неделю 2 тур выборов. Но отказываюсь понимать городских голов, которые переизбрались на новый срок и играют в политическую войну с Киевом.
Напомню, что за последние годы бюджеты областных центров за счет тотального уменьшения бюджетов сельских районов, городков и городов областного подчинения и областей выросли в геометрической прогрессии. Поэтому много так называемых мэров стали чувствовать себя величественными и солнце-сияющими за счет бюджетных денег, то есть средств граждан. Они научились ежегодно перестилать асфальт и перекладывать плитку с бордюрами, упорядкувавати парки... братскими фирмами и по ценам, которые в несколько раз превышают реальные!
Получив финансовый и админресурс поведение новых местных князьков повторяет поведение бывших киевских власть имущих, которые раньше в ручную и не бесплатно делили государственный бюджет.
Шальная Ана Чери залезла в воду без купальника, сразив наповал горячим видом: «За 15 минут до…»
Большие проблемы у Павлика и его молодой жены, девушка прямо в постели записала видеообращение: "Мы потеряли..."
"Кроме слов боли ничего нет": очевидцы трагического ДТП рассказали о происходящем на остановке в Киеве
Волочкова в распахнутом халате померилась достоинствами с красоткой-блондинкой: "Вот тут реально перекосило"
Как правильно и по государственнически действовать местному самоуправлению во время пандемии?
Надо предлагать и требовать принятия эффективных решений государственной властью, а не соревноваться в том - кто прикольнее откажется выполнять решения правительства.
У меня вопрос к Виталию Кличко, главы Ассоциации городов Украины:
может нынче уместнее собрать правление Ассоциации городов вместе с правительством, а не развлекаться на кайт-сафари в Красном море?
Напомню, что последнее официальное собрание городских голов в Киеве было в ...2017 году?!
Как украинец, гражданин и ученый обращаюсь ко всем власть имущим
И политиков с требованием остановиться в соревновании по охлократии, анархии и популизму, потому что за Вашими эгоистичными и неадекватными действиями наступит развал украинского государства.
Итак, предлагаю на время карантина объявить мораторий на политическую борьбу, а вместо этого согласовать совместный план действий и сформировать Правительство Национального спасения
Для защиты жизни людей и государства.
А политическую борьбу между партиями и политиками продолжим на следующий день после победы над пандемией!