Депутаты Верховной Рады объединились для поддержки и защиты "зеленой" энергетики в Украине

Об этом сообщили депутаты, вошедшие в объединение, во время брифинга в Верховной Раде.

В парламенте создано межфракционное объединение "Чистая энергия-здоровая окружающая среда", в которое вошли представители всех депутатских фракций и групп.

"Цель объединения одна-это помощь развитию в Украине чистой возобновляемой энергетики, что является залогом нашего будущего и здоровой окружающей среды для нас и наших детей. Эта отрасль бурно развивается в Украине с 2010 года. Общие инвестиции составили уже более 12 миллиардов долларов, что составляет почти треть всех общих инвестиций в Украину за этот период», - сообщил депутат из фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко.

Депутат из фракции «Слуга народа» Арсений Пушкаренко отметил, что в области возобновляемой энергетики работает 900 компаний, 27 тысяч домохозяйств имеют солнечные батареи. Всего за 10 лет "зеленая" генерация уплатила 93,6 миллиарда гривен налогов в бюджет. По его словам, с созданием межфракционного объединения в парламенте генерация получила своих лоббистов.

«Наше межфракционное объединение, в котором представлены все фракции, созданное для того, чтобы защищать, развивать эту отрасль, чтобы те, кто инвестировал, знали, что есть всегда в Совете к кому прийти, обратиться за поддержкой, чтобы они знали, что они будут защищены, всегда любая инициатива, которая улучшает, улучшает и развивает возобновляемую энергетику, всегда имеет своих в хорошем смысле лоббистов в Верховной Раде», - сказал Пушкаренко.

В межфракционное объединение "Чистая энергия-здоровая окружающая среда" вошли 25 народных депутатов из всех фракций и групп Верховной Рады. В объединении 7 сопредседателей - от каждой фракции и группы, в частности Алексей Гончаренко представляет фракцию «Европейская солидарность», Арсений Пушкаренко – фракцию «Слуга народа», Дмитрий Лубинец – группу «За будущее», Максим Ефимов – группу «Доверие», Алексей Кучеренко – фракцию «Батькивщина», Юлия Клименко – фракцию «Голос», Александр Лукашев – фракцию «Оппозиционная платформа «За жизнь».

Как сообщалось, в июле крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% уже с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму долга (22,4 млрд грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

13 ноября послы одиннадцати стран обратились к премьер-министру Украины Дениса Шмыгаля с требованием выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику, в котором указано четкий график погашения накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также обязанность государства закладывать в госбюджете на следующий год 20% средств на частичное финансирование производства зеленой энергии.

17 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019 год", в котором, в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании и улучшения финансовых расчетов на рынке электроэнергии.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию.

Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину через созданную властью финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.