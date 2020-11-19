Бездействие министра экономики Игоря Петрашко убивает экономику страны, он должен подать в отставку. Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

«Министр экономики должен уйти в отставку, как и значительная часть тех людей, которые отвечают за экономическую политику в правительстве. И должны инициировать те предложения и те проекты, которые дадут возможность восстановить экономику», - сказал Ляшко.

По его словам, за время своей каденции министр экономики Игорь Петрашко не предложил никаких шагов для того, что поддержать ключевые отрасли экономики во время коронакризи, восстановить их развитие и создать новые рабочие места.

"Где инициативы министра экономики? Как восстанавливать экономику, как запускать новые рабочие места? Что надо сделать, чтобы были средства в бюджете в том числе на финансирование медицины. Ноль! Мы не слышим ни в парламенте этих инициатив, ни на эфирах», - сказал Ляшко.

Бездействие министра экономики, по мнению политика, уничтожает страну, поэтому он должен подать в отставку.

"Их бездействие, их яловость и фактическая импотентность уничтожает украинскую экономику как на внутреннем рынке, так и на внешнем", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, ранее в Верховной Раде было зарегистрировано постановление об увольнении министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко из-за неудовлетворительной работы.

В частности, народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявляла, что министр экономики Игорь Петрашко не имеет плана выхода из кризиса и проводит непонятную кадровую политику.