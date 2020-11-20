Политический аналитик и предприниматель Сергей Корнак считает, что одна из важнейших реформ на нашем постсоветском пространстве – это реформа СБУ.

По его словам, в этом деле есть два принципиально различных подхода: но одном был основан КГБ, на другом – ЦРУ. Второй подход показал свою эффективность не только в США, но и в Великобритании, и в Израиле.

«Когда захватывали Крым, 95% сотрудников СБУ перешли на сторону России», - уверен видеоблогер.

Он привёл следующие данные: на Украину приходится 31 тысяча работников спецслужбы. Их основная деятельность состоит во внутренней и внешней разведке, а также, что немаловажно, решении экономических вопросов.

Полгода назад на обсуждение в Верховной Раде вынесли законопроект о реформировании СБУ, но его отклонили и отправили на доработку.

По его мнению, такими делами должны заниматься офицеры и генералы, знающие, опытные и доказавшие свой патриотизм. Кроме того, это ведомство не должно иметь отношения к экономическим вопросам, сосредоточившись на внешней разведке, внутренней безопасности и борьбе с терроризмом.

«С такими темпами, у нас не просто не будет реформы, у нас не будет ничего», - подытожил Сергей Корнак.

Ранее глава СБУ Иван Баканов выступил против плана реформы этого ведомства.

Также сообщались подробности этого плана.