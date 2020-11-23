По данным РБК-Украина, в НАБУ и ГФС лежат заявления о том, что декларация главы Днепропетровского облсовета Святослава Олейника недостоверная, а его гражданская жена Ирина Гуназа скрывает их семейные активы.

По данным издания, в своей декларации Олейник не указывает членов семьи. Согласно закону, таковыми считаются несовершеннолетние дети (независимо от места их проживания) и лица, связанные с декларантом совместным бытом, взаимными правами и обязанностями.

Олейник состоит в отношениях с Гуназой, которая была соратницей политика долгие годы, и до сих пор числится как контактное лицо его партии "Украина майбутнього". У пары есть двое несовершеннолетних дочерей, которые проживают с матерью в Словакии. Олейник часто их навещает.

Гуназа обладает обширной собственностью в Украине – недвижимостью и фирмами. Также она имеет собственность в Словакии: в 2012 году Гуназа приобретает словацкую компанию Arograf s.r.o. История этой фирмы тесно связана с Украиной и самим Олейником.

В 2016 году Arograf становится сооснователем ТОВ "Украинско-польское предприятие с иностранными инвестициями "УПС". Известно, что с 2006 года компанией "УПС" владел Тарас Палий. С 2008 года, во времена правления Януковича, его фирма выиграла тендеров на внушительную сумму 2,25 млрд гривен. В 2014 году, когда Игорь Коломойский возглавил Днепропетровскую ОГА, произошли обыски и резонансное задержание начальника департамента капстроительства Владимира Лысого и самого Тараса Палия. Им инкриминировали разворовывание 13 млн гривен на недостроенных дорогах. Самым активным обличителем дорожных схем стал Олейник, на тот момент замгубернатора Днепропетровской области.

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В 2015 году дело о коррупции на ремонтах дорог закрыли. Факт открытия двух уголовных дел в 2014 году и их синхронного закрытия в 2015-м удивительным образом совпадает со сменой прав собственности компании "УПС". В 2015 году единоличный собственник фирмы Тарас Палий уступает 50% прав словацкой компании Arograf. Так половина фирмы, выполняющей дорожные работы в Днепропетровской области, переходит к гражданской супруге заместителя губернатора Днепропетровский области.

«Видимо, просто совпадение (по которому ведет производство НАБУ). Как и то, что на тот момент "УПС" была самым большим подрядчиком по дорожным ремонтам в области за средства бюджета», - сообщают журналисты.