В бюджете Украины прописаны расходы на поддержку парламентских партий на сотни миллионов гривен

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, сообщает Знай.юа. Далее приводим слова автора без комментариев.

В проекте бюджета 2021 года предусмотрена бюджетная поддержка парламентских партий в сумме... 697 миллионов 93.5 тысяч гривен?!

Напомню,что в 2020 году налогоплательщики уже оплатили политическую рекламу, зарплаты и аренду офисов партий Зеленского, Медведчука, Тимошенко, Порошенко, Вакарчука на 283 миллиона 530,9 тысяч гривен. Правда, после наших требований использовать так называемые партийные, точнее наши деньги, для лечения от ковид единая партия "Слуг народа" отказалась от финансирования в 3-4 кварталах на сумму в 70 миллионов.

Зато в 1-2 квартале такая же сумма ими была использована.

От почти 700 миллионов в 2021 году ни одна парламентская партия не собирается отказываться.

Итак, когда Вы снова услышите стенания народных депутатов о позорный бюджет для народа и для здравоохранения - просто предложите им направить наши почти 700 миллионов гривен на лечение простых людей, а не на свою политическую рекламу о заботе по охране здоровья на олигархических каналах.

А еще-отказаться от закупки новых авто, компьютерной техники, проведения празднований, рекламных кампаний, социологических исследований...на наши деньги.

Потому что, если промолчим, то получим очередной парадоксальный и циничный бюджет, в котором власти и дружественной оппозиции - щедрое бюджетное финансирование, а народу - локдаун и уважение!

П. С. А представьте какого была бы цифра бюджетной поддержки бедных партийных вождей и депутатов, если бы по результатам петиции родной страны, финансирование партий не было сокращено вдвое!