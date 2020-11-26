Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что олигархи действительно инвестировали значительные средства в политические проекты, в том числе и в партию «Слуга народа».
Чем это может обернуться, рассуждает ведущая Катерина Котенкова в новом видеоролике канала «Знай ua» на YouTube.
На данный момент «инвесторы» прилагают усилия для решения задач на основе личных интересов. А основная цель действующего правительства состоит в том, чтобы объяснить лоббистам: это так не работает.
Если качество государственных услуг продолжит падать, то и позиции Украины на глобальном рынке будут ослабевать. Мы все еще остаемся самой бедной европейской страной с высочайшими тарифами, бардаком в сфере ЖКХ, коррупцией и безработицей.
Прошли местные выборы, и, как напоминает Котенкова, их по большей части выиграли представители оппозиционных партий. Теперь перед Банковой стоит задача наладить хотя бы мало-мальски конструктивное взаимодействие с местными властями.
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«Судя по подростково-обидчивой реакции некоторых представителей «слуг», ничего хорошего нас не ждет. Мол, избрали себе мэров, вот теперь они за все на свете и отвечают. Есть вопросы, которые необходимо решать именно в сотрудничестве центра и регионов: противодействие коронавирусу, инвестиционные программы, социальные проекты и коммуналка», - говорит в Facebook политолог Александр Кочетков.
При этом децентрализация не была доведена до логического конца, и в условиях нехватки финансов может появиться соблазн для центра «залезть» в местные бюджеты.
После завершения весеннего локдауна Зеленский объявил себя и премьер-министра Дениса Шмыгаля мастерами борьбы с коронавирусом. Вот только народ не оценил достижений. Люди видели, что для избранных представителей власти никаких правил не существует, а президент и сам открыто игнорирует масочный режим.
В итоге ослабление этих мер украинцы восприняли, как полный выход из карантина. Возвращаться на самоизоляцию люди не хотят, а деньги на медицину, как известно, закатали в асфальт. 64,5 миллиарда гривен должны были пойти на стимулирование экономики, здравоохранение, социальную защиту украинцев и субвенции местным бюджетам.
Но больше половины из потраченных 39 миллиардов гривен ушло на ремонт дорог. Жаль только, что ездить по ним смогут лишь выжившие.
Ранее Котенкова отметила тенденцию к тому, что население Украины сокращается, стареет и беднее.
Также она поинтересовалась, кто оплатит предстоящую вакцинацию.