Кто раскачивает лодку нашего государства и кому выгодна ситуация в стране?

Этим вопросом заинтересовался политический видеоблогер Сергей Корнак.

Эксперт утверждает, что Зеленский удобен всем: тарифы на энергетику повышают, атомные станции готовят к приватизации.

«Единственное, что Коломойский очень недоволен: он-то надеялся быть номером один. Он сделал президента, его канал «1+1» раскрутил «слугу народа», ну,в общем – папа. Хотя он не сильно расстраивается из-за выхода Зеленского из-под опеки», - говорит Корнак.

Как известно, за последние полтора-два года «Центрэнерго» несет значительные убытки. А если государственное предприятие перестает приносить прибыль, объясняет блогер, его специально доводят до банкротства и приватизируют. Таким образом, по мнению аналитика, Коломойский хочет прибрать к рукам «Центрэнерго».

Остаётся открытым и вопрос с «ПриватБанком»: сам он Коломойскому уже не нужен, но бизнесмен хочет получить два миллиарда гривен компенсации.

Есть и ещё один блок: Кучма и Пинчук.

«Им на откуп отдана вся медицина, но, оказывается, еще и Укроборонпром! Дикая ситуация: Абромавичус подал в отставку, а Мустафа Найем, который был его первым заместителем, оказался руководителем Укроборонпрома. Журналист – руководитель крупнейшего концерна, доставшегося в наследство от СССР, в который входит сотни компаний на десятки миллиардов долларов. Короче, всем руководит группа Пинчука», - негодует политический обозреватель.

Также Сергей Корнак напоминает: экс-президент Пётр Порошенко большую часть капитала переводит в земельные активы – скупает землю и инвестирует в сельскохозяйственные предприятия.

А Запад, в свою очередь, поддерживает Порошенко за то, что он обеспечивает продовольственную безопасность Европы.

«Зеленский как бы устраивает всех, но есть одно «но» - когда свора чертей у корыта, они начинают драться между собой, а главный терпила – народ. Мы все виноваты, что поддержали Зеленского 73 процентами голосов», - говорит Корнак.

Народ разуверился в Зеленском. Но, как подытоживает аналитик, чем больше мы презираем теперь президента, тем меньше у него возможностей вершить правосудие над олигархами, и тем лучше последним.

Ранее Екатерина Котенкова также рассматривала вопрос о влиянии олигархов в президентство Зеленского.

А Корнак призывал украинцев воспитывать в себе патриотов.