Как Разумков и все парламентские партии 8 христианскую заповедь отменили

Появился долгожданный текст законопроекта о восстановлении ответственности за умышленное декларирование недостоверной информации

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Далее приводим слова автора без комментариев.

Интересно, что председатель ВР Разумков обеспечил полный консенсус власти и оппозиции, которые в совместном законопроекте предлагают за ложь чиновников относительно своего состояния наказывать штрафами и общественными работами?!

Так, в случае умышленного непредставления декларации должностными лицами предусмотрен штраф от 42 500 до 51 000 гривен, а в случае умышленного указания недостоверной информации в декларации от 6 миллионов и более - штраф от 51 00 к 85 000 грн.

Поэтому, можно воровать миллионы или миллиарды и скрывать об этом информацию и официально купить «индульгенцию на право воровать» от ВР за 15 - 2 тысячи долларов!

Поэтому эта история подтвердила печальную политическую истину:

«Партий в парламенте много, но лозунг «деньги превыше всего» - един для всех!"