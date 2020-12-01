Власть довела страну до обнищания и никак не поддерживает украинцев во время кризиса

Об этом в своем Facebook сообщил нардеп Сергей Шахов.

По его словам, непрофессионализм власти с большой скоростью толкает государство в пропасть.

"Уважаемые депутаты, вы вообще слышите людей? Пока наши европейские соседи поддерживают бизнес, в Украине власть убивает Фопов. Вы довели страну до точки обнищания. Сегодня уже нет средств, чтобы оплатить ключевые социальные статьи. Остановитесь, потому что ваш непрофессионализм с огромной скоростью толкает государство в пропасть!",- отметил Сергей Шахов в своем Facebook.

Народный депутат также опубликовал видео со своим выступлением в Верховной Раде, когда он пытался "достучаться" до непрофессиональной власти.

"Мы требуем немедленно отстранить от должности главу военно-гражданской администрации, который заживо сжег людей, который нанес урон Луганской области в 22 млрд гривен. Мы требуем отстранить министра энергетики, отстранить министра здравоохранения, который довел за полгода такую ситуацию в стране. Который не расстраивает сегодня то, что нам дают наши партнеры... Ковидный фонд сегодня уничтожен и разграблен, требуем немедленного выполнения этих действий", - эмоционально резюмировал Сергей Шахов, выступая с трибуны парламента.

Напомним, Сергей Шахов прокомментировал скандальное решение КСУ

Как сообщала Politeka, Сергей Шахов заявил, что центральная власть должна платить киевлянам за неудобство.

Также Politeka писала, что Шахов поблагодарил Зеленского за плагиат о свободной экономической зоне на Донбассе.