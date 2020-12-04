Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сегодня снова появился в Верховной Раде в футболке, на которой изображен Артем Сытник в перечеркнутом круге.
Как заявил журналистам нардеп, таким образом он в очередной раз заявляет о недопустимости нахождения на должности главы антикоррупционного органа "коррупционера-рецидивиста" Сытника и об обязательности решения Конституционного Суда о неконституционности назначения директора НАБУ, в связи с которым с 28 августа 2020 года полномочия Артема Сытника как главы НАБУ автоматически прекращены, пишут "Українські новини".
28 августа Конституционный суд, в частности, пришел к выводу, что Президент Украины (на тот момент Петр Порошенко), назначив Указом Артема Сытника на должность директора НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий, а само Национальное антикоррупционное бюро, как орган правопорядка, относится к органам исполнительной власти.
А 16 декабря вступит в силу еще одно решение Конституционного суда - о неконституционности норм профильного закона в части назначения директора НАБУ Президентом.
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"Но гражданин Сытник, любое появление которого в кабинете директора НАБУ начиная с 28 августа 2020 года, любые его действия в этом кабинете являются уголовно-наказуемыми деяниями, заявил, что не будет выполнять решение суда и останется на должности.
Если бы с Сытником поступили так, как он этого заслуживает, будучи коррупционером - а именно по закону, то сейчас не было бы никакого искусственно созданного "конфликта" вокруг Конституционного Суда", - убежден народный депутат.
Что касается гарантий, данных Президентом относительно незаконного пребывания на должности директора НАБУ Сытника - это, по мнению депутата, серьезный коммуникационный просчет, который создан очередными интригами части президентского окружения.
"Президент - гарант Конституции и он потому не может гарантировать любые неконституционные действия, тем более перед представителями других государств", - подчеркнул депутат.
Дубинский еще раз заявил о том, что публично обращается к Президенту с тем, чтобы в самое ближайшее время встретиться с ним и обсудить всю эту проблематику и предоставить ему полную информацию о том, кто и что стоит за теми, кто толкает Президента на неконституционные шаги и на те действия, которые могут принести нашей стране серьезный ущерб и серьезные негативные последствия.