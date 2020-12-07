Сегодня, как обычно, киевские и местные чиновники будут поздравлять друг друга с праздником и рассказывать о счастливом будущем в новой децентрализованной Украине.
Как сообщает Знай.юа, об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.
Я же хочу обратить внимание на самые болезненные проблемы жизни людей в селе и поселке, к которым столичные чиновники-реформаторы никогда не заезжали.
1. Создание ОТГ, которые во многих случаях произошли не по критериям финансовой состоятельности и эффективности, а за границами земель местных помещиков, прогнозируемо и привело к избранию «слуг местных феодалов» будто от разных партий, но за средства одних и тех же собственников земли или предприятий.
2. Передача бюджетных организаций и учреждений от районных советов к советам ОТГ, которые находятся на территории этих общин выглядит простым и понятным механизмом. Однако, главный вопрос не в смене владельца, а в наличии или отсутствии желания руководства ОТГ в дальнейшем финансировании этих заведений. Сейчас уже имеем информацию о возможной ликвидации учреждений культуры, образования, спорта и тому подобное.
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3. Некомпетентность и возможный коррупционный характер деятельности руководства ОТГ характеризует и депутатский корпус и первые решения. На ключевые должности в ОТГ, а особенно на должности старост сел (напомню, что ВР додумалась отменить принцип избрания жителями старост и заменила его на назначение советом ОТГ) предлагаются либо родственники или зависимые от руководителей лица.
4. И самая печальная новость с «полей успехов децентрализации».
Решение о заработных платах руководителей ОТГ просто шокируют местных жителей! Это, правда, продолжение предыдущей практики от городских, районных и поселковых с сельскими советами, которые в предыдущие годы тоже были самыми богатыми чиновниками на местном уровне!
Поэтому сейчас важными задачами являются:
- реализации инфраструктурных проектов, которые бы обеспечили качественную связь и Интернет в каждом населенном пункте и построили современные дороги;
- определение на уровне ВР и КМ реальных механизмов сохранения социальной и гуманитарной инфраструктуры в сельской местности;
- недопущения самоуправства и анархии местными чиновниками в период передачи государственных организаций и учреждений от районов до ОТГ;
- приведение к нормам здравого смысла и адекватности заработных плат и премий должностных лиц местного самоуправления…
А праздновать начнем на следующий день после того, когда качество жизни человека в каждой новосозданной ОТГ станет выше, чем в предыдущие годы!