И.о. руководителя Главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области Юрий Климко вместе с посредником попались на попытке дать взятку главе Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роману Лещенко, сообщают Факты
Следователи НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой уже вручили им подозрения.
По данным Национального антикоррупционного бюро, в сентябре этого года Лещенко уведомил правоохранительные органы о том, что ему предложили взятку в размере 170 тысяч долларов за выдачу разрешений на выделение земельных участков подставным лицам.
В ноябре под контролем НАБУ двое мужчин передали Лещенко первую часть суммы — 26,9 тысячи долларов. В среду, 9 декабря, они пришли, чтобы дать ему еще 25 тысяч, но были задержаны с поличным.
Имя посредника уже раскрыл Telegram-канал Резидент. Им стал Алексей Ковалев, помощник народного депутата от партии «Слуга народа» Алексея Жмеренецкого.
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Сам Жмеренецкий является главой подкомитета по вопросам антикоррупционной политики в сфере цифровых инноваций и публичных данных Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики. Основным переговорщиком с главой Госгеокадастра Лещенко был именно Жмеренецкий.
Ранее Жмеренецкий выиграл парламентские выборы в Хмельницкой области. Известно, что он хорошо знаком с и.о. руководителя Главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области Климко, который тоже является членом партии «Слуга народа».