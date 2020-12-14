Исполняющий обязанности директора государственного предприятия Украэрорух Андрей Ярмак судится с профсоюзом “Инженерно-технических специалистов”, чтобы не потерять занимаемую должность

В свою очередь профсоюз в судебном порядке оспаривает законность пребывания Ярмака в должности критически важного стратегического государственного предприятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Так, 24 декабря 2020 года в Бориспольском районном суде Киевской области будет рассматриваться законность пребывания Андрея Ярмака в должности и.о. директора Украэроруха. Таким образом он пытается оспорить претензии профсоюза “Инженерно-технические специалисты” о том, что выполнение им обязанностей директора Украэроруха происходит вопреки действующему законодательству.

Суть претензий профсоюзных организаций заключается в том, что Ярмак выполняет обязанности директора государственного предприятия, не пройдя конкурсный отбор, регламентированый постановлением Кабинета Министров Украины от 03.09.2008 № 777 “О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики”. Более того, этим же постановлением определено, что до объявления конкурсного отбора или на период проведения конкурсного отбора исполняющий обязанности руководителя предприятия может быть назначен на срок не более трех месяцев. А Андрей Ярмак продолжает исполнять обязанности директора важного стратегического предприятия на внеконкурсной основе уже более года, не имея для этого оснований, считают в профсоюзном объединении. Кроме того, в обход законодательства, его кандидатура не была согласована с Государственной авиационной службой Украины, о чем там сообщили в ответ на запрос народного депутата Сергея Бунина.

Профсоюзные организации также обеспокоены несоответствием квалификационного уровня Андрея Ярмака занимаемой должности. Там утверждают, что произошло нарушение Устава Украэроруха, согласно которому директор стратегического государственного предприятия должен иметь высшее образование соответствующего направления, а также опыт работы на руководящей должности не менее пяти лет.



Поэтому через две недели в судебном порядке будут рассмотрены претензии профсоюзов относительно законности пребывания Андрея Ярмака на занимаемой должности.

Напомним, что Украэрорух наконец начал судебные процессы с авиакомпаниями-должниками. Так, с момента назначения Андрея Ярмака руководителем Украэроруха долг авиакомпании МАУ за аэронавигационные услуги вырос вдвое — до одного миллиарда долларов. Кроме того, за год появилась многочисленный ряд долгов от других авиакомпаний. В частности, только долг “СкайАп” составляет 40 млн гривен. Только после того, как стратегическое предприятие оказалось под угрозой финансовых проблем, его руководство наконец перешло на антикризисную еженедельную оплату услуг.