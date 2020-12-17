Депутат Киевсовета от партии «Единство» Роман Ярошенко и бывший член «молодой команды», как указано в его декларации за 2019 год, наличными держит 1524950 долларов и 11330900 гривен, хотя его зарплата в том же году, составила всего 3740 тысяч гривен.

У Романа Ярошенко большой политический путь: он неоднократно избирался депутатом Киевсовета, в частности, по спискам «Блока Катеринчука», в 2007 году избирался в парламент по спискам Партии регионов, а также имеет политические связи с представителями блока бывшего мэра, среди которых экс-секретарь Киевсовета. Ярошенко был председателем комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития при бывшем мэре и Александре Попове и подозревался в масштабных финансовых махинациях путем злоупотребления служебным положением, а также в хищении земельных участков и столичного имущества. По данным движения «Честно», входит в топ-5 депутатов-богачей от Соломенского района.

Кроме миллионов наличных, депутат также имеет незадекларированный земельный участок. Участок приобретен в апреле 2016 г и оформлен Управлением госгеокадастра в городе Ирпень Киевской области.

Задекларировал Ярошенко и оффшорную фирму, владельцем которой он является на 100% - "Ромберг Инвестмент Менеджмент Лимитед", зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Несмотря на то, что права на оффшорную компанию никому не переданы, депутат Киевсовета не указывает в декларации ни копейки прибыли от ее деятельности.

В апреле 2019 г Ярошенко подарили квартиру в Киеве площадью 68 квадратных метров стоимостью 494 900 гривен. Именно такая ​​сумма указана в декларации, как "подарок в неденежной форме", полученный от Бойко Ирины Валерьевны.

За отчуждение ценных бумаг Роман Ярошенко получил 58 млн 96 тыс. гривен. А за отчуждение недвижимого имущества еще 35 млн 695 тыс. Но это не помешало Ярошенко взять кредит в размере 33 млн гривен в банке «Асвио Банк», в котором он до сих пор занимает должность председателя наблюдательного совета.