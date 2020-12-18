Замруководителя Офиса президента Олег Татаров назвал директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника государственным преступником, который сводит личные счеты

О попытках директора НАБУ свести с ним личные счеты Татаров заявил в своем Telegram-канале, передает Обозреватель.

При этом Татаров назвал Сытника функционером, которого суд признал виновным в коррупции. "Это государственный преступник, который сводит личные счеты", – написал замруководителя ОП.

Татаров также назвал ложью сообщения о разрешении на его задержание. "Никто таких санкций никому не давал", – подчеркнул он.

Татаров также заявил, что докажет свою невиновность и "достойно ответит".

Популярные статьи сейчас

Как в обычной жизни выглядят Ксения Мишина, Каменских, Никитюк и другие звезды: фото без макияжа и пафоса

Горбунов и Осадчая дали жару на "Голос країни", тренеры аж подскочили: "Одна Тина в образе..."

Вернувшаяся из Африки Наташа Королева ошеломила новой внешностью, Тарзан не узнает: «Брежнев дубль 2»

Новая магнитная буря нанесет удар по украинцам, объявлены даты: "Эти три дня будут самыми тяжелыми"
Показать еще