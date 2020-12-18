Замруководителя Офиса президента Олег Татаров назвал директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника государственным преступником, который сводит личные счеты

О попытках директора НАБУ свести с ним личные счеты Татаров заявил в своем Telegram-канале, передает Обозреватель.

При этом Татаров назвал Сытника функционером, которого суд признал виновным в коррупции. "Это государственный преступник, который сводит личные счеты", – написал замруководителя ОП.

Татаров также назвал ложью сообщения о разрешении на его задержание. "Никто таких санкций никому не давал", – подчеркнул он.

Татаров также заявил, что докажет свою невиновность и "достойно ответит".