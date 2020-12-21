В Украине завершился процесс формирования руководства новых областных советов

Как сообщает Знай.юа, об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

Наконец завершился процесс формирования руководства новых областных советов. Предварительный анализ и вывод такой:

ВСЕ, без исключения, партии объединились вокруг «асфальта и плитки», а не вокруг задекларированных идей или предвыборных программ. Самое интересное, что и все, без исключения, партии использовали так называемый объединительный посыл Зеленского, что не идеология, история или язык, а «освещенная и асфальтированная улица» объединит Украину!

Именно поэтому партия Зеленского стала безоговорочным лидером этого асфальтного объединения партий вокруг совместного использования власти и бюджета и получила 12 председателей облсовета из 22 областей (Луганский и Донецкий облсоветы не избирались). Далеко позади - ЕС, За будущее и Свобода - по 2 голов, остальные 4 - местные партии. ОПЗЖ, Батькивщина и Голос - ни одного главы облсовета.

Теперь насчет обещаний о никогда и НИ при каких обстоятельствах не заседать на одного коалиционном гектаре с провластными или идеологически враждебными партиями!

Больше всего коалиционного сотрудничества для должностей и бюджета у Слуги народа и ОПЗЖ - 7 облсоветов; Слуги народа и Батьківщини - 6, Слуги народа и ЕС - 4 облсовета. Самый надежный союзник Свободы - За майбутнє: 4 из 4 облсоветов!

Первое место в идеологической неестественности союза заняла Львовский облсовет, где команда Порошенко во время выборов мировоззренческого камня на камне не оставила от команды Зеленского - «прислужников Кремля и прихвостней Путина», а затем вместе с ними создали совместную коалицию, в которой глава облсовета с ЕС предложила своим заместителем представителя Слуги народа, потому что «львовяне за них проголосовали». Родина завершила оформление этого «асфальтного союза трех» на Львовщине.

Первое место в политической семейности занял Хмельницкий облсовет. Там коалиция с ЕС, бывшей Свободы (Команда Симчишина) и За будущее поддержали на главу облсовета ЖЕНУ руководителя местного отделения партии Коломойского Лабазюка. В состав облсовета избран и брата одного из лидеров партии За будущее этого же нардепа Лабазюка.

Киевская область смогла объединить оба принципа вышеупомянутых областей: коалиция с «идеологических дружественных» Родины, ОПЗЖ и Слуги народа избрала главу из партии Зеленского, а первую заместительницу - жену городского головы Броваров с Родины?!

Хотя, конечно, Черкасский городской совет впереди всех!

После предвыборной войны "вольного казацкого города «во главе с Бондаренко с Батьківщини, а затем из за будущее против» клоунов и невежд во главе с Зеленским" все (за будущее, Слуга народа, ОПЗЖ, ЕС и Батькивщина) хорошенько обнялись и дружненько поделили должности в интересах асфальта, плитки и бордюров. А городской голова извинился вежливо перед Президентом!

Подобная идеологически-властно-бюджетная толеранція воцарилась и в Киевсовете и других городских советах, но это предмет анализа уже в другой статье.

А сейчас избирательный занавес закрыт, все свободны!

Наступил золотой век "асфальтной власти" без всяких там идеологий, ибо «какая разница»!