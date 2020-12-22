Как отметил в своем интервью на Politeka экс-командир полка "Азов", руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин, само явление коллаборационизма в Украине опасно и требует немедленной реакции.

По мнению Жорина, одним из методов борьбы с коллаборационизмом является принятие отдельного закона. Первоочередная проблема – это сотрудничество с врагом не только на оккупированных территориях, но и на подконтрольной Украине территории. "Закон должен быть комплексным, так как проявлений коллаборационизма много - как в политической, военной, так и в экономической плоскости", - сказал руководитель штаба Нацкорпуса.

Максим Жорин отметил, что на сегодняшний день есть целые политические партии, работающие на врага, при том делая это совершенно открыто. "Например, тот же Медведчук может спокойно поехать и договориться о вакцине со страной-агрессором. Его действия являются ничем иным как коллаборационизмом", - отметил он.

Ранее Нацкорпус уже призывал власть инициировать рассмотрение закона о борьбе с коллаборационистами. В частности, во время масштабных aкций у Офиса Президента 24 августа и 14 октября.

Поскольку власть игнорирует проблему, в партии взяли работу над законом на себя. Так, 16 декабря Нацкорпус вместе с народными депутатами, экспертами и представителями общественности провел круглый стол, где участники обсудили детали законопроекта и сформировали рабочую группу.

"Самое главное сформировать эффективную модель. Нас интересует результат, а именно - защита страны через механизмы, которые будут заложены в этот закон", - отметил Жорин.