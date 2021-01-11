Ситуация с вакцинацией от ковид в Украине ошеломляет

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Далее приводим слова автора без комментариев.

Удивляюсь пофигизму власти и оппозиции в деле так называемого ковидгейта в Украине!

Как обязана действовать ответственная и адекватная власть и принципиальная и последовательная оппозиция

Зеленский безотлагательно собирает СНБО относительно ситуации с тайной вакцинацией так называемой элиты и отсутствием реальной государственной программы вакцинации врачей, пенсионеров и всего народа и возможной коррупционной составляющей в закупках китайской вакцины.

Венедиктова инициирует открытие уголовного дела в отношении председателя Комитета ВР по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого и других депутатов, вероятно причастных к ковідгейту;

Баканов начинает расследование деятельности израильских и украинских предпринимателей, которые организовали теневую схему вакцинации для избранных…

Оппозиция требует проведения внеочередного заседания парламента по двум вопросам:

- информация Минздрава и правоохранительных органов относительно государственной и теневой вакцинации;

- информация Правительства относительно обоснованности повышения тарифов для населения (напомню, что ряд известных политиков, начиная с Зеленского и заканчивая Тимошенко, во время выборов и после них, убедительно доказывали необходимость снижения вдвое тарифов для граждан Украины).

Так должна действовать власть и оппозиция, а не отдыхать на зарубежных и отечественных курортах во время незаконно объявленных для себя рождественских каникул?