Украина должна срочно отсоединиться от энергосистемы России и Беларуси и присоединиться к энергосистеме ENTSO-E.

Об этом сообщил и. о. министра энергетики Юрий Витренко в эфире телеканала «Україна24».

"Импорт из Белоруссии и РФ имеет политическое и геополитическое измерение. Этого не нужно допускать и нужно срочно отсоединяться от энергосистемы Беларусь и Россия, присоединяться к европейской системе. Потому что действительно, когда мы присоединены к системе Беларусь и РФ, мы всегда должны ожидать какой - то диверсии, когда мы например, нужна электроэнергия, какие-то есть перетоки, оно не будет работать», - сообщил и. о. министра.

Он отметил, что по плану интеграции, уже в 2022 году энергосистема Украины перейти на работу в автономном режиме.

"То есть уже технической возможности не будет для импорта с Белоруссией и РФ. Я сейчас пытаюсь это ускорить. И как я говорил, мне кажется, что нужно было делать это раньше», - добавил и. о. министра.

Напомним, Украина взяла на себя обязательство интегрироваться в энергосистему ENTSO-E в 2023 году.

3 января 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Предыдущий импорт тока из Беларуси и России, который осуществлялся с октября 2019 по март 2020 года, привел к крупнейшему в истории независимости кризису на энергорынке.