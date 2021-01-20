Повторные выборы в городской совет Броваров иллюстрируют общую тенденцию по Украине - «Слуги народа» стремительно теряют доверие избирателей. При этом растут рейтинги политсил, которые объединяют людей с положительной историей успеха в громадах, - партии «За Майбутнє» и команд городских голов

Об этом написал политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев на своей странице в Фейсбук.

«Никуда не ушел кризис «Слуги народа», они продолжают терять поддержку. В Броварах «слуги» за три месяца потеряли треть от того, что имели, съехав с 12,4% в октябре до 7,91% в январе. Сохраняют поддержку политические проекты с местной пропиской, которые объединяют людей с положительной историей успеха и заделом реальных дел. Партия действующего городского головы «Команда Игоря Сапожко» нарастила по сравнению с октябрем более 10% поддержки. Интересно, что «КИС» шел на выборы фактически в коалиции с партией «УДАР» киевского мэра Виталия Кличко, которая также за три месяца смогла получить на 3,46% больше голосов (5,36% в январе и 1,9% в октябре). По сравнению с октябрьскими 7,9% улучшила результат «За Майбутнє»: эта политсила в январе получила 9,3%. Хороший результат для новой партии, которая заявила о себе лишь в мае 2020 года. О предпосылках этого уже писал осенью. Результат в Броварах показывает: партия оказалась вполне «комфортной» для региональных элит: местных предпринимателей, политиков и лидеров мнений. Потому она и сумела осенью набрать по Украине 11% всех мандатов, второе место по числу избранных глав громад, и сформировала большинство в нескольких областных советах. В контексте уже периодически всплывающей темы досрочных выборов в Раду преимущества будут у партий, имеющих не только разветвленную региональную структуру, но и имеющих в арсенале местную «повестку дня», - написал политолог.

По словам Андрея Золотарева, тенденция 2020 года сохраняется – выборы городского головы выиграл действующий мэр, а кандидат от «Слуги народа» занял третье место.

«Повторные выборы в городской совет в Броварах интересны тем, что в городе-спутнике столицы перевыбирали и мэра и горсовет, после того, как суд признал результаты выборов 25 октября сфальсифицированными. В этот раз все прошло при неплохой явке 43,02%, рядом в Борисполе - только 30,15%. В первом туре побеждает действующий мэр Игорь Сапожко с 53,95% поддержки. На втором месте представитель «Евросолидарности» - Олег Иваненко. На третьем - Дмитрий Ратников от «Слуги народа». Как видим по результатам, тренды 2020 года остались в силе», - отметил политолог.