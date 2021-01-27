Возвращение в Россию и задержание оппозиционного лидера Алексея Навального вызвало реакцию в том числе и в украинском обществе.

Что же будет дальше? На этот вопрос в эфире канала «Знай 24» отвечает эксперт по обороне и безопасности Олег Стариков.

«Ещё в Советском Союзе нас учили: чтобы понять враждебную страну, нужна страноведческая подготовка, хоть сейчас такого понятия и нет. Зная Россию, могу прогнозировать, хоть и не со стопроцентной вероятностью: Навального не отпустят. Его осудят, и он будет сидеть. Но не на общей зоне, а примерно как у нас сидела Юлия Владимировна: вроде закрыто, а вроде и не закрыто», - говорит он.

Стариков полагает, что Навальный окажется в более или менее комфортных условиях – и тогда начнётся торговля. Пойдёт торг между Западом, который думает, что давит на Россию, чего-то требуя – и Россией.

Такие вещи, по его словам, уже были, например, с Луисом Корваланом и Анджелой Дэвис. Тогда отпускали диссидентов, а взамен кого-то получали. Такая же ситуация будет и сейчас. Ведь российское Министерство иностранных дел в этом вопросе собаку съело.

«Поэтому Навального осудят, но потом поменяют на какого-нибудь российского разведчика. Но это будет не сейчас и не через полгода. Скорее, в течение года или двух. Сейчас команда Байдена полгода будет входить в курс дела, потом Госдепартамент наберёт обороты. Серьёзное давление начнётся примерно в конце этого года», - считает эксперт.

По его мнению, вскоре американцы поймут бесполезность такого давления, и начнутся уступки.

Стариков напомнил, что уже в феврале истекает срок действия СНВ-3 – и американцы уже выразили готовность без всяких условий продлить его ещё на пять лет. Так что они готовы смягчать свою позицию, отмечает он.

Ранее Politeka сообщала, как идут в России акции протеста в поддержку Навального.

Также сообщалось, что Ксения Собчак после ареста Навального покинула Россию.