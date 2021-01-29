Властям Украины надо изменить подход в реализации Нацплана по сокращению выбросов на энергетических предприятиях, которые работают на угле, чтобы все запланированные мероприятия были реализованы и осуществлялись эффективно

Об этом заявил министр-советник представительства ЕС в Украине Торстен Воллерт.

«Мы должны не забывать, какова цель Национального плана по сокращению выбросов — это здоровье людей, но также и модернизация энергетической системы Украины. И план должен претворяться в этих двух целей», - сказал Воллерт.

По его словам, в Украине есть устаревшие и неэффективные энергоблоки угольных ТЭС и нужно правильно подходить к модернизации наиболее эффективных.

"Нужно мощное движение в сторону модернизации. И, конечно же, нет особого смысла ставить фильтры на устаревших ТЭС. Значительно лучше иметь новые, инвестировать в новые, более эффективные и гибкие, потому что изменились и потребности системы энергетики», - сказал европейский эксперт.

Как сообщалось, 19 января на слушаниях в Комитете ВР по вопросам экологической политики и природопользования представители единогласно пришли к выводу, что НПСВ, который уже с 1 января этого года предусматривает вывод энергоблоков ТЭС в ремонт для установки очистного оборудования, в текущих условиях не является реалистичным для исполнения, и поэтому власть должна объединиться в поиске и разработке механизма финансирования Нацплана для его эффективной реализации.

По мнению президента Украинского Национального комитета CIGRE Александра Світеліка, Украине грозит потеря энергетической безопасности через принудительное выведение в длительные ремонты энергоблоков теплоэлектростанций, если не сдвинуть сроки реализации НПСВ, внедрение которого ожидается с 2021 года.

По информации НЭК "Укрэнерго", без изменения условий и сроков реализации НПСВ в Украине возможен начало веерных отключений, поскольку для выполнения этого Плана необходимо вывести из эксплуатации слишком много блоков ТЭС и ТЭЦ.

Эксперт по вопросам энергетики Сергей Чех считает, что Украина должна актуализировать Национальный план по сокращению выбросов, который начал действовать с 2021 года, поскольку выполнение его требований может привести к потере самых эффективных блоков ТЭС и ТЭЦ из-за отсутствия финансирования на экологические ремонты.

В свою очередь бизнес призывает власти Украины ускорить процесс разработки механизмов реализации НПСВ на ТЭС и ТЭЦ Украины, чтобы государство смогло выполнить свои экологические обязательства.

Справка. Национальный план сокращения выбросов утвержден в 2017 году, он, в частности, определяет намерения Украины как члена Энергетического сообщества существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от ТЭС и ТЭЦ Украины, мощность которых составляет 50 МВт и более.

После принятия НПСВ почти ничего не было сделано, чтобы модернизация стала происходить с 2021 года.