Нынешняя власть должна оставить малый бизнес в покое. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Николаенко, комментируя протесты представителей малого бизнеса против тотальной фискализации их деятельности.

«Для того, чтобы в условиях карантина спасти украинский малый бизнес, должна работать вся система власти. Впрочем, те же ФОПы говорят власти: лучшая помощь от государства - просто оставьте нас в покое! Не надо помогать и ничего улучшать, потому что каждое такое «улучшение» приводит к тому, что малому бизнесу становится работать все сложнее. На что я постоянно обращаю внимание моих коллег по финансовому комитету ВР», - заявил Николаенко.

Народный депутат напомнил, что выступал категорически против принятых ранее законов о тотальной фискализации малого бизнеса, и сейчас предлагает законодательные инициативы, направленные на улучшение условий ведения бизнеса физлицами-предпринимателями.

«Я являюсь соавтором законопроекта 3853-2, который вместе с проектом 3853-1 отменяет наиболее одиозные нормы по фискализации деятельности ФЛП. На необходимости принятия этих законопроектов как раз и настаивает малый бизнес», - акцентировал Андрей Николаенко.

По его словам, власть, вместо того, что индексировать основные показатели и стандарты деятельности ФЛП адекватно сдвигам, которые произошли в экономике под действием коронакризиса, начинает вводить какие-то «инновационные», нигде в мире неприменимые в подобных ситуациях практики, то же кэш-бек, например.

«Я говорю инициаторам таких нововведений - не с того начинаете, ведь государство теряет гораздо больше на налоговых скрутках, на контрабанде, которая до сих пор не остановлена. Но власть считает, что самые большие преступники - это ФЛП, самозанятые люди. Считаю, что такое поведение власти неприемлемо. И понимаю, почему так происходит: поддержка предпринимательства не является одной из основных задач украинского Минэкономики, в отличие от той же Польши, где такие задачи стоят перед каждым департаментом и отделом аналогичного министерства. А общая проблема этого состава украинского правительства - в отсутствии стратегии развития страны. Даже утвержденной Программы деятельности у этого Кабмина нет», - напомнил Николаенко.

Депутат считает, что протесты ФЛП –закономерны, и к ним могут присоединиться еще и представители ИТ-сектора.

«Нынешние протесты предпринимателей были прогнозируемы. И сейчас к ним могут добавиться еще и протесты представителей ИТ-сектора, которым тоже могут изменить условия налогообложения. Я уверен в том, что, когда большинство в Раде примет новые налоговые правила для ИТ-шников, их смогут услышать даже быстрее, чем предпринимателей, протестующих на улицах. Просто потому что ИТ-отрасль устроит громкий «хайп» в Интернете, на который ориентируется власть», - резюмировал Андрей Николаенко.