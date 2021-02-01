В эфире программы «Романенко. Беседы» заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал о развитии украинского-иранских отношений, в частности в вопросе расследования авиакатастрофы Боинга-737.

Енин отметил также, что у нас пока нет ясности относительно американской политики в иранском направлении.

«Буквально несколько дней назад одним из первых решений, которые приняла новая администрация было ввести новую должность специального представителя США по вопросам Ирана, и в течение ближайшего времени я планирую провести с ним переговоры с целью дальнейшей координации наших усилий», - заявил Енин.

При этом, заместитель министра отметил, что украинская сторона пока не готова давать публичные оценки, каким образом это повлияет на дальнейшее развитие двусторонних отношений, поэтому сейчас Украина рассматривает все возможные варианты.

«Переговоры по Боингу, безусловно, так же являются одним из тех элементов, которые очень серьезно влияют на наши отношения. Не только с Ираном, а в регионе в целом и даже не только в регионе в целом, а еще с нашими другими партнерами по коалиции, напомню: это Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан», - считает он.

Енин отмечает, что процесс расследования авиакатастроф является длительным и международная практика проведения таких расследований длится от двух-трех, а то и пяти лет.

«Это если мы говорим о перспективах внесудебного урегулирования. Чемпионство, кстати, принадлежит Украине, когда 20 лет назад Украина, действительно имея определенную политическую волю, завершила переговорный процесс с Израилем и Россией в течение двух лет», - напомнил Енин.

Напомним, Politeka сообщала, как Украина расследует сбивания украинского самолета над Ираном.

Ранее сообщалось, что в Одессе самолеты с пассажирами не долетели до места назначения.