Политолог Тарас Загородний считает, что люди не поймут назначения откровенного мародера министром энергетики. Такое мнение он высказал в своем блоге на YouTube.

"Эти рыночные топ-менеджеры (речь идет о Юрии Витренко, - ред.) говорят, что им надо платить большие зарплаты, как в частном секторе. Так вот, открою вам тайну: в Украине таких зарплат, которые Витренко и Коболев себе нарисовали за счет повышения тарифов, в частном секторе просто не существует ", - утверждает политолог.

Он также приводит сравнение с Норвежской нефтяной компанией с огромными оборотами и продажами, менеджер которой получает зарплату меньше, чем "нарисовал" себе Андрей Коболев.

"При том, что “Нафтогаз" убыточен, занимается махинациями и не выполняет свои обязательства, например увеличение добычи газа в Украине, Витренко и Коболев выписали себе премии за победу над "Газпромом" не имея к этому никакого отношения, - объясняет политолог.

По мнению Загороднего, понятно, что Витренко не хочет работать в частном секторе, ведь за такие действия его бы уволили с работы и больше никуда не приняли, если бы не посадили за решетку.

"Когда парламент не пустил Витренко к Кабмину впервые, но он каким-то окольными путями появился там как исполняющий обязанности, то даже самый тупой депутат подумает: "Вы что, издеваетесь над нами?”. При том, что лидер парламента Разумков уже дважды не голосовал и публично заявил, что голосовать не будет", - объясняет политолог.

По его мнению, все понимают: если человек выписывает премию в 4 миллиона, а потом приходит с честными глазами на должность вице-премьера, то даже "простимулированный" (голосовать, - ред.) депутат понимает, что с назначением Юрия Витренко будет "большой бадабум".

"Я не сильно расстроюсь, если и в третий раз парламент его (Витренко, - ред.) прокатит – туда ему и дорога", - констатирует Загородний.

Напомним, Politeka писала, что Украина должна ввести ограничения на импорт электричества из России и Беларуси - и.о. министра энергетики.