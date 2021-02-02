Компания «Донбассэнерго» предлагает отсрочить срок выполнения мероприятий соответствии Национального плана по сокращению выбросов, ведь на сегодня отсутствует механизм финансирования экологической модернизации ТЭС, его надо разработать в условиях нового рынка электроэнергии.

Об этом сообщил коммерческий директор «Донбассэнерго» Олег Ларионов. Компания предлагает перенести срок выполнения мероприятий, который был определен согласно Нацплана для Славянской ТЭС, с 2023 г на 2028р.

«Донбассэнерго», несмотря на отсутствие государственного механизма финансирования природоохранных мероприятий..., высокую стоимость установки газоочистных установок и отсутствие времени на внедрение, выступает за перенос сроков выполнения мероприятий Приложении 3 к НПСВ (Нацплана по сокращению выбросов – ред.) к 2028 г. Перенос срока должно дать возможность и дополнительное время государственным органам исполнительной власти на разработку механизма финансирования внедрения природоохранных мероприятий», - сообщили в компании.

Ларионов пояснил, что к 2023 г Славянская ТЭС должен установить пилогазочисне оборудования, этот процесс предусматривает длительный (до 4 лет) подготовительный этап (разработка проектной и разрешительной документации, поставка оборудования), а также потребует запинку работы станции, что будет иметь сложные социальные последствия для города-спутника станции – н. Николаевка Донецкой обл.

Также Ларионов отметил, что на сегодня отсутствуют механизмы финансирования экологической модернизации ТЭС.

«К сожалению, источники финансирования реализации мероприятий Национального плана не предусмотрены, как и преференции для реконструируемых энергоблоков», - сказал он, добавив, что до 1 июля 2019р действовала инвестиционная составляющая в тарифе для тепловой генерации, которая финансировала такие проекты, однако после запуска новой модели рынка – она исчезла.

По словам Ларионова, невыплаченный размер инвестиционной составляющей, согласно законодательству, должен был доплатить Кабинет министров, но этого также не было сделано.

«Финансирование мероприятий по модернизации пылегазоочистного оборудования в условиях новой модели энергорынка невозможно перенести в цену на электроэнергию», - сообщил топ-менеджер «Донбассэнерго», добавив, что на сегодня все причастные к процессу институты держат паузу.

Вместе с тем, отмечает Ларионов, угольные блоки не смогут продолжать работу в ОЭС Украины, в результате чего в Украине, начиная с 2023г, возможен дефицит электроэнергии из-за поэтапного вывода из работы блоков ТЭС, которые не будут отвечать экологическим требованиям.

"Остановятся и энергоблоки, переведенные на газовый уголь», - сказал представитель компании.

Также в компании сообщили, что для исполнения плана был разработан проект реконструкции энергоблока №7 Славянской ТЭС мощностью 800 МВт, в рамках которого уже выполнена реконструкция электрофильтра корпуса «А» с доведением выбросов пыли до 50мг/нм3 и запланирована реконструкция существующего электрофильтра корпуса «Б» с внедрением системы очистки дымовых газов от оксидов серы обоих корпусов.

А также запланировано провести одновременную реконструкцию существующего газоочистного оборудования пылеприготовительного цеха, который находится на территории ТЭС. Все проекты выполнялись компанией до введения нового рынка электроэнергии, однако на сегодня завершение всех мероприятий – затруднено.

Как сообщалось, по мнению президента Украинского Национального комитета CIGRE Александра Светелика, Украине грозит потеря энергетической безопасности через принудительное выведение в длительные ремонты энергоблоков теплоэлектростанций, если не сдвинуть сроки реализации НПСВ, внедрение которого ожидается с 2021 года.

Эксперт по вопросам энергетики Сергей Чех считает, что Украина должна актуализировать Национальный план по сокращению выбросов, который начал действовать с 2021 года, поскольку выполнение его требований может привести к потере самых эффективных блоков ТЭС и ТЭЦ из-за отсутствия финансирования на экологические ремонты.

Национальный план сокращения выбросов утвержден в 2017 году, он, в частности, определяет намерения Украины как члена Энергетического сообщества существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от ТЭС и ТЭЦ Украины, мощность которых составляет 50 МВт и более.

После принятия НПСВ почти ничего не было сделано, чтобы он заработал с 2021 года.