К власти в США пришли демократы – но это совсем не те демократы, которые были в 1960-1970-е годы. Их правильнее называть глобалистами. Их прежняя идеологическая ниша освободилась, но кто её займёт?

Об этом в программе «Чаплыга без вопросов» размышляет политический аналитик Михаил Чаплыга.

«Встаньте на место избирателя. Через двадцать лет такой идентичной риторики с двух разных лоббистских площадок вы сможете провести идеологическую грань между ними, если заказчик – ТНК – один и там и там? Нет, конечно, грань будет стираться. Более того, обе площадки будут служить интересам заказчика, которого никто не видит», - говорит Чаплыга.

Что же происходит? Поскольку основная лоббистская площадка, дом глобалистов оказался у демократов, то демократы и осуществляют сдвиг. Куда они сдвигаются? Они становятся главным рупором транснациональных корпораций. Иначе говоря, Демократическая партия уходит с позиций социализма на позицию глобализма. Они становятся рупором транснациональных глобалистов.

При этом идеологическая ниша демократов освобождается. Но и республиканцам нужны голоса, и они не могут опираться только на консервативные ценности – тогда голосов будет меньше. Ведь демократы расширяли своё электоральное поле, уходили в другие слои населения – привлекали, например, иммигрантов, которые раньше не голосовали.

«Получается, когда демократы ушли из своей ниши в нишу глобализма, республиканцы, чтобы на равных конкурировать с ними, должны эту нишу занять. Им придётся в чём-то стать социалистами», - считает обозреватель.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказал об особенностях внешнего управления Украиной.

Также Чаплыга призвал украинцев не разрушать империю, если они хотят править ею.