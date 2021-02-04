В эфире программы «Романенко. Беседы» правозащитник Геннадий Друзенко рассказал, что думает по поводу недавнего заявления Зеленского о НАТО и о украинском-американские отношения.

По его мнению, вопрос, почему Украина до сих пор не в НАТО, был абсолютно правильным. Он объясняет, что рассказы США о демократии и стандарты в этом контексте неуместно, когда мы уже в состоянии войны, потеряли людей и территорию. Юрист напомнил, при каких условиях взяли в НАТО Турцию и даже два военных переворотине помешали этой стране оставаться членом альянса.

«Если это политическая игра, и мы вместе, так воюйте не нами, воюйте с нами бок о бок, да. Западный блок до сих пор номер один в мире, хотя, конечно, не такой гегемон который был 10 лет назад», - заявил Друзенко.

При этом, в контексте американской политики в отношении Украины и наложения санкций на лиц, связанных с российской пропагандой, Друзенко рассказал об еще одном оружии в руках США - финансовом.

«Не забываем, что у американцев есть финансовое оружие: если любая транзакция осуществлена ​​в долларах, она попадает под юрисдикцию США. То есть, любая взятка в долларах, любая незаконная транзакция, где бы она ни происходила в мире, потенциально может рассматриваться в американском суде», - сообщил Друзенко.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что Евгений Енин в разговоре с Юрием Романенко заявил, что переговоры по Боингу серьезно влияют на наши отношения с партнерами.

Кроме этого, Енин заявил, что украинским предприятиям нет конкурентов в Центральной Азии.