Украина по сути стала спонсором страны-агрессора России, начав импорт электрической энергии, благодаря усилиям народного депутата Андрея Геруса

Об этом заявила народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе во время выступления в Верховной Раде 3 февраля.

"В то время как украинская атомная энергетика приходит в упадок, Украина активно включается в спонсирование государства-агрессора, закупая у нее электроэнергию", - заявила нардеп.

Она подчеркнула, что власть сейчас цинично разрушает энергетическую независимость страны, которая была выстроена в 2014-2019 годах.

"Нам с вами в прошлом году таки удалось остановить попытки, которые лоббировали приспешники Коломойского, но на этот раз прожорливые олигархи-таки победили. И я хочу, чтобы ни у кого из украинских граждан не было иллюзий в чью пользу этот импорт электроэнергии из РФ. И выгодополучатели этой сделки точно не украинские граждане. А это олигархи, которые будут использовать эту дешевую электроэнергию на своих предприятиях», - подытожила нардеп.

Напомним, с февраля Украина возобновила импорт электрической энергии из России благодаря поправке Андрея Геруса. Сам Герус публично защищает импорт, указывая на допустимость покупке из страны-агрессора около 7-8 млрд кВт час в год на сумму 10-12 млрд грн.

Основной импортер российской электроэнергии Александр Притыка накануне пригрозил стране веерными отключениями, если власти запретят поставки из России.