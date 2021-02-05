Решение об открытии импорт электрической энергии из России, который поставил под угрозу энергетическую безопасность Украины, принял так называемый «независимый» регулятор НКРЭКУ.

Об этом заявил народный депутат, член фракции «Европейская Солидарность» Владимир Арьев.

"Уже из России начали импортировать электроэнергию. Это вопрос к НКРЭКУ, независимому регулятору, который открыл шлюз с 1 числа», - заявил Арьев в эфире телеканала «Прямой».

Политик отметил недопустимость торговли энергоресурсами со страной-агрессором.

"Европейскую солидарность" очень обеспокоила его фраза о том, что можно поставлять газ напрямую из России по прозрачным контрактам. Россия, независимые собственники и прозрачные контракты – это вещи, которые просто друг другу противоречат. Это оксюморон, есть такая литературная фигура», - добавил нардеп.

Напомним, Украина с 1 февраля начала импортировать электрическую энергию из России. С января осуществляются поставки российского тока через Беларусь.

Импорт тока из России стал возможен благодаря народному депутату Андрею Герусу. Он выступил автором поправки к закону, которая открыла России доступ на энергорынок Украины.

16 декабря 2020 года назначенный по инициативе Геруса руководитель НКРЭКУ Валерий Тарасюк разрешил российским компаниям поставлять электроэнергию в Украину с 1 января 2021 года.