Экономист Юрий Атаманюк в своем блоге рассказал про пагубные для Украины и ее граждан последствия неэффективной долговой политики правительства

Он критикует долговую политику правительства, которая приводит к постоянному увеличению государственного внутреннего долга. Атаманюк объяснил, что Украина вынуждена брать новые долги, чтобы отдавать старые, при этом не оставляя средств для развития страны и, что самое главное, для обеспечения нормальной жизни украинцам.

«У нас при этом растет нищета. Мы уже по данным ООН попали в список государств, которые голодают, то есть, когда большой процент людей испытывает трудности с обеспечением себя продуктами питания», - заявил экономист.

Он также считает, что это логично, поскольку минимальная пенсия украинцев составляет около 2000 грн, а коммунальный платеж корреспондируется с этой суммой. При этом он замечает, что взял за пример только коммунальные услуги в маленькой квартире, не считая затраты на лечение, продукты, одежду и другие потребности.

Экономист возмущен тем, что в Украине у нас не строятся никакие инфраструктурные проекты, не реконструируются порты, не строятся автобаны и новые заводы.