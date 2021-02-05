Экономист Юрий Атаманюк в своем блоге рассказал про пагубные для Украины и ее граждан последствия неэффективной долговой политики правительства
Он критикует долговую политику правительства, которая приводит к постоянному увеличению государственного внутреннего долга. Атаманюк объяснил, что Украина вынуждена брать новые долги, чтобы отдавать старые, при этом не оставляя средств для развития страны и, что самое главное, для обеспечения нормальной жизни украинцам.
«У нас при этом растет нищета. Мы уже по данным ООН попали в список государств, которые голодают, то есть, когда большой процент людей испытывает трудности с обеспечением себя продуктами питания», - заявил экономист.
Он также считает, что это логично, поскольку минимальная пенсия украинцев составляет около 2000 грн, а коммунальный платеж корреспондируется с этой суммой. При этом он замечает, что взял за пример только коммунальные услуги в маленькой квартире, не считая затраты на лечение, продукты, одежду и другие потребности.
«И это мы не говорим о каких то человеческих ценностях, потому что если мы смотрим на те стандарты прожиточного минимума, которые есть в Европе, то туда входит отдых, ипотека, содержание машины, посещение музеев, театров и кинотеатров. То есть, прожиточный минимум по европейским стандартам соответствует жизни человека с достаточным уровнем человеческого достоинства», - отмечает Атаманюк.
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Экономист возмущен тем, что в Украине у нас не строятся никакие инфраструктурные проекты, не реконструируются порты, не строятся автобаны и новые заводы.
«Правительство думает только об одном: где взять очередной долг. Все равно, на каких условиях все равно, под какие проценты, все равно каким образом будут ущемляться права украинцев. Все равно взять долг, чтобы каким-то образом сиюминутно сбалансировать бюджет», - рассказал эксперт.
Напомним, ранее Politeka сообщала, что Атаманюк рассказал, какова цена кредитов.