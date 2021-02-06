Закупка электрической энергии из России в условиях вооруженной агрессии этой страны против Украины называется коллаборанством
Об этом заявил экс-народный депутат, политик Тарас Чорновол в эфире телеканала «Прямой».
«С Россией торгуют коллаборанты и торговали коллаборанты. То, что сейчас постоянно растет (импорт-прим.), мы умышленно гробим ядерную энергетику, для того, чтобы пустить российское электричество – вот это и называется коллаборантство», - заявил Чорновол.
Он подчеркнул, единственно допустимое сотрудничество со страной-агрессором в условиях войны в энергетической сфере – это транзит российских энергоносителей в Европу.
"Есть крайняя единая точка-критический импорт, или единая точка – это наши обязательства перед Европейским Союзом, где мы выполняем транзитную функцию. Все, точка, на этом остановились», - добавил экс-нардеп.
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Напомним, с 1 февраля Украина начала импорт электрической энергии из России благодаря поправке нардепа Андрея Геруса. За первую неделю объем импорт из РФ вырос более чем вдвое. Всего с начала месяца Украина приобрела у России 8,5 млн кВт часов электрической энергии.