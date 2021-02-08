Одной из фундаментальных причин нынешнего кризиса на энергорынке, который несет риски веерных отключений потребителей, стала деятельность председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса, в частности его лоббизм российского импорта.

Об этом говорится в комментарии Президента Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаила Гончара, опубликованном на Facebook-странице «Рух опору капітуляції».

«Еще один эффект — «ГеРусифікації», по фамилии Геруса - руководителя профильного комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ВР Украины. Он, исходя якобы исключительно из рыночных мотивов, с 2019 настаивал на импорте дешевой электроэнергии из России для того, чтобы, мол, умерить аппетиты украинских монополистов», - цитирует страница слова эксперта.

Импорт был открыт Герусом от прикрытия борьбы с тепловой генерацией, где крупнейшим игроком является компания ДТЭК. Однако под прикрытием «демонополизации», Герус действовал в интересах прежде всего олигарха Игоря Коломойского.

"Звучит хорошо, но за этой рыночной оберткой, на самом деле, (отстаивались – прим.) интересы другой олигархической группировки-Коломойской. Последний сделал резкую переориентацию на отношения с Россией еще в 2019 году. С формальной точки зрения, с 1 января 2021 года не действуют ограничения на импорт электроэнергии из России и Беларуси, которые имели место ранее. Шлюзы открылись. И этим теперь пользуются", - говорится в сообщении.

Напомним, осенью 2019 года Андрей Герус протащил через парламент свою поправку об открытии для российских компаний возможности поставляли электроэнергию в Украину. В отопительный сезон 2019-2020 было импортировано более 1 млрд кВт часов российской электроэнергии, что спровоцировало крупнейший кризис на энергорынке за время независимости.

В январе 2021 года импорт благодаря инициативе Геруса вновь возобновился. Уже в середине января "Укрэнерго" впервые предупредило страну о рисках веерных отключений.