Политическая дискуссия последних дней существенно сместила свой водораздел в стране по социальному-тарифному вопросу к украинско-российскому.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Приводим слова автора без комментариев.

Санкции кума Путина, обострение на фронте, хамские заявления Медведчука об "искусственной Украине, которую надо делать Федеративной", неадекватные высказывания российских чиновников об "Украине как составляющей единого русского мира"... - требуют от политиков четко определиться со своей мировоззренческой и геополитической ориентацией.

С первого дня на сторону друзей Путина в Украине стали большинство известных деятелей из команды Януковича, бывший глава партии Зеленского Разумков, глава НСЖУ Томиленко...

Кое-кто из известных политиков решил перехитрить украинцев и промолчать.

Команда Тимошенко продолжает размещать джинсу на радио, что Юля - лучший премьер и ни слова про Путина-Медведчука;

команда Кличко, которая еще неделю назад убеждала, что он - настоящий лидер Украины и обеспечит нас вакциной, сейчас убеждает, что Кличко простой хозяйственник, а не политик и лишь ночью и днем убирает снег в Киеве...

Но молчать сегодня - значит быть на стороне партии сторонников Путина и "русского мира"...

Итак, наблюдаем дальше за неформальной общеукраинской переписью политиков-друзей Путина.