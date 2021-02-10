Власть с сентября 2019 года целенаправленно разрушает независимость энергосистемы Украины и подыгрывает России в попытке установить контроль над украинским рынком

Об этом заявил экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

"Они с сентября 2019 абсолютно системно идут в разрушение энергетической системы Украины. В России цель нас уничтожить (экономически-прим.) и завести нас в зависимость. Сейчас открывается шлюз и начинается поставка электрической энергии. Потом они ее будут поставлять больше и больше... Это их план. И им здесь внутри в Украине подыгрывают - подыгрывает правительство, подыгрывает парламент, подыгрывает регулятор»,-заявил экс-премьер в эфире телеканала «Украина24».

Открытие импорта из России при профиците генерирующих мощностей внутри страны Гройсман назвал откровенной диверсией.

«Они остановили шахтеров, остановили тепловиков, ввели в долги «Энергоатом». И при этом при всем – открыли импорт российской электроэнергии. Это 100% диверсия против нашей энергетической независимости», - подчеркнул экс-премьер.

Гройсман добавил, что никакого оправдания импорту тока из России быть не может.

«Я категорически настаиваю на этом, это абсолютная ответственность правительства Украины, министерства, парламент и монобільшості. Они за это отвечают. И никакими аргументами они не докажут, что нам нужно покупать электрическую энергию в РФ», - подытожил экс-премьер.

Напомним, Украина возобновила импорт тока из России в феврале 2021 года. С начала месяца ежедневные поставки выросли в 4 раза. Кроме того, российская электроэнергии по 13-14 млн кВт часов поступает в Украину через Беларусь. Суммарный объем импорта уже эквивалентен полноценной работе двух атомных энергоблоков Ривненской АЭС.