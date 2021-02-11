В Украине молоко на 20-30% дороже, чем в Европе, а для понижения цен нужно создавать домашние фермы

Об этом сказал бизнесмен Валентин Запорощук в эфире "Романенко Беседы".

“У нас с молоком сегодня достаточно сложная ситуация. Цена качественного молока в Украине на 20, а в некоторых случаях на 30% дороже, чем в Европе. Подтверждением тому является статистика прошлого года, что импорт в Украину готовой молочной продукции вырос в более чем два раза. Например, в Украину завезено около 40 тыс. тонн твердых сыров из Европы. При том, что Украина потребляет 70 тыс. тонн, это весь рынок потребления. То есть мы, у наших производителей-переработчиков, сегодня потеряли больше половины рынка производства сыров. И мы кормим наших украинцев теперь польскими сырами”, - сказал Валентин Запорощук.

По его словам, польские сыры дешевле, потому что там дешевле сырье. При этом, там нет особенных дотаций.

“Там те же самые условия. Речь идет об условиях. Что произошло в Польше. Они еще 30 лет назад, даже, по-моему, больше, вот эти наши частные дворы, которыми мы называем людей, которые дома держат коров, они начали потихонечку их ставить в определенные условия. Потому что, то молоко, которое сегодня производится населением, оно считается несортовым и это утверждено законом. Для того, чтобы оно стало сортовым, ему нужно создать определенные условия. Для этого, сейчас мы только начинаем это делать, а в Польше это делают больше 30 лет, должна быть домашняя ферма, с количеством коров не менее 5 голов. Тогда это будет считаться домашняя ферма. Под такую ферму создается определенный ФОП, например”, - добавил бизнесмен.

Он отметил, что ферме могут дать дешевый кредит, за который можно купить недорогое оборудование, с помощью которого можно обеспечить качественный сбор молока и передачу его переработчику.

“Тогда переработчики, такие как мы, например, можем это молоко покупать. Сейчас мы не можем покупать, потому что по всем нормам, стандартам, мы несортовое молоко не можем перерабатывать. Если мы хотя бы раз это сделаем, нас службы соответствующие как украинские, так и инспектирующие... Нас как минимум раз в месяц обязательно кто-то приезжает проверяет. Из Евросоюза сейчас вот ожидаем буквально в ближайших несколько недель тоже будет инспекция. И если мы покажем переработку такого молока, то нам просто закроют экспорт на готовую продукцию. Соответственно, это фирмы, вот в Польше, они развивались. Сначала у них тоже было 5 голов, потом 10, потом 15, сегодня 25. Они объединили этих производителей в ассоциацию. Сегодня Польша один из крупнейших уже в Европе производителей молока”, - пояснил Запорощук.

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