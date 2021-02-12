На предстоящем форуме «Женщина в науке» будут обсуждаться несколько основных направлений: женщина в политике, женщина в цифре, и ряд других

О подробностях форума в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай24» рассказывает общественный деятель Инна Силантьева.

«Речь пойдёт и об экономических проблемах, вызванных кризисом, и о вопросе равноправия полов. Будут женщины – кандидаты наук, которые уже написали диссертации о гендерных проблемах. Планируются выступления народных депутатов, которые отстаивают права женщин, и видных учёных – я не буду пока называть имена. Форум будет чисто женским – мужчины на него не допускаются», - говорит она.

Также будут обсуждаться проблемы в сферах здоровья и спорта. Наряду с женщинами в политике, разговор коснётся и области философии.

«Университет Шевченко – это кузница таланта, кузница ума. У нас есть прекрасные спикеры. Все участники уже зарегистрированы. К сожалению, карантин помешал собрать по-настоящему большую аудиторию. Женский форум – это площадка для коммуникации и обмена опытом, она помогает мотивировать друг друга идти вперёд», - резюмирует Инна Силантьева.

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