Президентские перспективы спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова обсуждаются уже давно. Но насколько они реальны?

Этот вопрос рассматривает политический аналитик Михаил Чаплыга в своём видеоблоге «Чаплыга без вопросов».

По его словам, премьерские амбиции Юлии Тимошенко сейчас тревожат многих в партии власти. Тут они и вспомнили о Разумкове.

«Стоят они на берегу реки, а переплывать боятся – ведь для этого нужно видеть огни на другом берегу. Куда плыть? И тут огонь зажигает Разумков, на которого ориентировались многие, по крайней мере, здоровая часть «слуг». Сейчас он и ролик выпустил, и обозначил свою позицию по поводу закрытия каналов – словом, сказал: ладно, если вы так хотите, я зажигаю огонь», - говорит Чаплыга.

Возникает проект: два в одном. Пусть они плывут к этому огню, а мы их заменим союзом с Тимошенко.