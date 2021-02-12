Президентские перспективы спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова обсуждаются уже давно. Но насколько они реальны?
Этот вопрос рассматривает политический аналитик Михаил Чаплыга в своём видеоблоге «Чаплыга без вопросов».
По его словам, премьерские амбиции Юлии Тимошенко сейчас тревожат многих в партии власти. Тут они и вспомнили о Разумкове.
«Стоят они на берегу реки, а переплывать боятся – ведь для этого нужно видеть огни на другом берегу. Куда плыть? И тут огонь зажигает Разумков, на которого ориентировались многие, по крайней мере, здоровая часть «слуг». Сейчас он и ролик выпустил, и обозначил свою позицию по поводу закрытия каналов – словом, сказал: ладно, если вы так хотите, я зажигаю огонь», - говорит Чаплыга.
Но это создаёт угрозу для Офиса президента. Если на другом берегу зажёгся огонь, все начнут грести к нему. Значит, его нужно погасить, иначе все бросят нас и поплывут к нему.
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Возникает проект: два в одном. Пусть они плывут к этому огню, а мы их заменим союзом с Тимошенко.
«Вместо премьерства дадим ей спикерство. Минус огонь – и плюс новый партнёр. Но тут напоминает о себе Порошенко и его сторонники: а мы чем хуже? Он тоже метит на место премьера. Это – реальная картина», - считает Михаил Чаплыга.
Ранее, как сообщает Politeka, он в своей «молитве анархиста» высмеял власть, как прежнюю, так и нынешнюю.