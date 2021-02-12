Верховный суд окончательно признал незаконными требования НЭК «Укрэнерго» к компании «ДТЭК Западэнерго» об уплате 426 млн грн за передачу электроэнергии при ее экспорте
Соответствующее решение суд вынес 4 февраля 2021 года, копия обнародована в Едином госреестре.
Дальнейшему обжалованию решение не подлежит.
Кроме того, 9 февраля Северный апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляцию «Укрэнерго» и признал незаконными требования к «Д.Трейдинг» на 651 млн грн дополнительной платы при экспорте. Это решение вступило в законную силу в день оглашения.
Ранее Окружной админсуд Киева признал противоправным и недействующим с момента принятия постановление НКРЭКУ, которым вопреки европейским правилам вводилась плата за передачу электроэнергию при ее экспорте.
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Это решение вступило в законную силу 21 октября 2020 года. Одним из главных аргументов для суда было несоответствие решения НКРЭКУ европейским правилам и нормам, которые Украина обязалась имплементировать.
Еще в мае 2020 года Энергосообщество официально сообщило, что взимание тарифа на передачу противоречит договору об Энергетическом сообществе и Соглашению об ассоциации.