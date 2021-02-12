Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабинетом министров Украины обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ)

Об этом говорится в проекте резолюции о выполнении соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, принятой в четверг, передают Українськi Новини.

"Сожалеем о том, что в секторе производства электроэнергии из ВИЭ Украина еще не выполняет свои обязательства перед инвесторами", - говорится в нем.

Европарламент подчеркивает, что промедления с погашением задолженности угрожают дальнейшему развитию сектора возобновляемой энергетики в Украине.

Как сообщалось, «Гарантированный покупатель» 12 февраля выплатил второй транш в размере 2,2 млрд грн для выплаты долга предприятиям ВИЭ. Таким образом, общая сумма задолженности госпредприятия сократилось до 19,3 млрд грн. При этом из целевых средств для «зеленой» энергетики осуществляются также выплаты компании «Энергоатом» в размере 3,1 млрд грн.

По мнению председателя правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова, за счет целевых средств, предусмотренных для погашения долгов "зеленым" инвесторам, правительство спонсирует коррупцию в руководстве компании "Энергоатом".

Напомним, предприятия возобновляемой энергетики подают иски о невыполнении государством своих обязанностей по оплате за произведенную "зеленую" электроэнергию и кроме "Государственного покупателя" суды начали привлекать в качестве ответчика также Кабинет министров Украины, как сторону, которая подписывала меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику.

Правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЕКП решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЕКП отправила "гарантированно покупателю" письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".