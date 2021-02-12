В Украине хотят изменить подход к расчету социальных выплат. По словам экспертов, главная цель нововведений — сокращение объема социальных выплат.

Об этом для Знай.uа рассказывает журналистка Катерина Котенкова.

Размер социальных гарантий теперь будет регулироваться в ручном режиме на усмотрение чиновников. Как решат — так и будет.

Кабмин утвердил и внес в ВР ряд законопроектов, которыми предлагается изменить подход к расчету прожиточного минимума, к которому привязаны соцвыплаты, штрафы, сборы, платежи и взыскания. Прожиточный минимум хотят применять только для определения основных социальных гарантий (минимальной зарплаты, минимальной пенсии по возрасту, соцпомощи малообеспеченным семьям и т.д.).

Для неосновных соцвыплат — надбавок, повышений, дополнительной пенсии, пенсии за особые заслуги — будет использоваться некая базовая величина. Отдельно для социальных выплат детям, взрослым, для денежных платежей и взысканий, а также для административных сборов. Механизма расчета пенсий эти нововведения не коснутся.

Сейчас прожиточный минимум составляет 2189 гривен. К нему привязаны все соцвыплаты. А все, что привязано к этим величинам, — штрафы, налоги, административные платежи —необходимо отвязать. Это правильно, но нужно полностью менять весь подход, пересматривать систему социального обеспечения, пенсионной и налоговой. Но систему менять не собираются — хотят ввести какие-то базовые величины.

Они предлагают отвязать прожиточный минимум не только от штрафов и других административных платежей, но и от ряда социальных выплат. Например, в Законе о заработной плате установили, что первый тарифный разряд не может быть ниже, чем размер прожиточного минимума. И если повышается прожиточный минимум — то повышается и тарифный разряд. Нововведения приведут к тому, что он будет оторван от прожиточного минимума.

Во-вторых, они предлагают, чтобы все остальные выплаты, кроме «основных» (а что они понимают под «основными», нигде не расшифровывается) — определять на свое усмотрение. Например, сегодня государство не доплачивает помощь малообеспеченным семьям. Ее размер не дотягивает до размера прожиточного минимума, и это считается нарушением. А если этот законопроект примут — они отнесут эту категорию к «базовым величинам» и узаконят практику, когда люди получают меньше прожиточного минимума. Нельзя социальные выплаты делить на основные и неосновные, это государственный стандарт. А то, что сейчас делает власть, — это политика по уменьшению социальных расходов.

Кстати, в конце 2020 года правительство уже пыталось установить размер базовой величины. Тогда же был внесен законопроект, которым предлагалось установить эту величину на уровне 2,1 тыс. грн, то есть даже меньше прожиточного уровня. Он предусматривал небольшое увеличение конечных выплат за счет увеличения коэффициентов. Учитывая это, немного могут увеличиться льготы для участников боевых действий, а также размер пособия по безработице. Поэтому на первый взгляд кажется, что социальные выплаты растут.

Если повышается прожиточный минимум — повышаются и налоги, и штрафы, и выплаты. А сейчас хотят, чтобы все это было в ручном режиме. Даже если в краткосрочной перспективе граждане и получат какую-то выгоду, то в долгосрочной — эти выплаты будут расти только на индекс инфляции. И если даже прожиточный минимум будет расти — люди этого не почувствуют.

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