Графіки відключення світла в Запоріжжі на 3 листопада опублікували енергетики: у вівторок без електроенергії тимчасово залишаться десятки вулиць міста.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 2 по 8 листопада знову передбачають планові знеструмлення - у вівторок, 3 листопада, електроенергію відключатимуть на кількох десятках вулиць.

Світло відключатимуть з 09:00 до 17:00. Причина - плановий ремонт електрообладнання, який енергетики проводять для підвищення надійності мереж.

Як повідомляє Запоріжжяобленерго, без світла тимчасово залишаться мешканці таких вулиць: Авіаційна (2, 3а, 4-16), Анатолія Солов'яненка, Анрі Жіффара, Балкова, Баранова, Барикадна, Вагонна, Грушева, Дудикіна, Євгена Адамцевича, Єрмака та Ізмаїльська.

Повний перелік адрес на 3 листопада

Планові знеструмлення також торкнуться вулиць Культурна (94, 96), Лейтенанта Шмідта, Леоніда Каденюка, Марії Заньковецької, Марка Безручка, Михайлова (17, 19), Наскрізна, Ніжинська, Олександра Говорухи, Олешківська, Парашутна, Перемоги, Планерна та Постова.

Окрім того, у графік потрапили вулиці Потішна, Садова, Святоволодимирівська, Слов'янська (75-147, 80-138), Таврійська, Української діаспори, Фанатська, Цитрусова, Човнова та Шевченка (313, 315, 373, 375, 412, 414).

Знеструмлення передбачені також на проспекті Моторобудівників (160, 162), провулках Водний, Десяцький, Пішохідний, Соколиний, Таллінський, а також на шосе Південне (64, 66) та Хортицьке (42, 42а).

Що робити, якщо світла немає за графіком

Якщо у вашому будинку світло зникло не за опублікованим графіком або не з'явилося вчасно після 17:00, енергетики радять звертатися до кол-центру Запоріжжяобленерго та повідомити адресу. Фахівці перевірять, чи не йдеться про аварійне відключення, яке не пов'язане з плановим ремонтом.

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