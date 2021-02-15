Каких последствий ждать от введения е-декларирования? Будет ли от него больше пользы или вреда?
Своим мнением в эфире программы «Что дальше?» на канале «Знай 24» делится лидер общественного движения «Родная страна» Николай Томенко.
«В этом вопросе сложился консенсус не только внутри власти, но и между ней и оппозицией. И оппозиция не скрывала радости, когда Конституционный суд отменил обязательные декларации. Декларировать не хотят ни те, ни эти. А почему не хотят? Потому что люди днём занимаются бизнесом, а вечером голосуют в Верховной Раде. Парламент – это не постоянная работа», - говорит Томенко.
Сам он заявляет себя не просто сторонником декларирования, но и сторонником адекватной ответственности за это. Этот вопрос, по словам Томенко, постоянно анализируют в команде «Родной страны», и при этом возникает масса вопросов. Например, что делает налоговая администрация? То есть идея была правильная – контролировать государственных служащих. А вот с исполнением возникла проблема.
«Например, очень известные люди задекларировали миллионы и миллиарды наличными. Но ведь это не проверить: есть ли у них такие деньги? Сам я сторонник амнистии на такие капиталы, но не абсолютной амнистии. То есть эти деньги можно оставить себе, и не нести за это наказания, но какую-то часть их отдать украинскому народу. И чем больше сумма – тем больше эта часть», - предлагает Николай Томенко.
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Ранее, как сообщает Politeka, он рассказал о катастрофической ситуации, которая сложилась в Киевской области.
Кроме того, по словам Томенко, в ходе децентрализации ошибки были допущены как случайно, так и намеренно.