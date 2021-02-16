Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пытается играть в европейскую политику, которая ни к чему не приведет. Так заявил Юрий Романенко в своем блоге и рассказал, почему стратегия Разумкова не будет эффективной в нынешних условиях.

Он считает, что Разумков начал свою политическую игру еще после того, когда решился учавствовать в команде Зеленского в 2018 году. Когда он стал спикером, это уже стало вопросом времени, когда он попытается выйти на более высокую степень субъектности. Эксперт отмечает, что до сегодняшнего дня Разумков находился в тени Зеленского, «слуг народа» и в целом выполнял техническую роль, что вовсе не характерно для большинства спикеров, которых мы видели до этого.

«Зеленский за полтора года растерял тот кредит доверия, который был, старые игроки вроде ОПЗЖ и Порошенка пока что не добавили (аудитории, - ред.), они болтаются там в своих сегментах. Юлия Владимировна тоже самое со своими 8%, она, как мы видим, не потеряла, а даже немножко приобрела. И соответственно возник вопрос: кто же будет выплывать в качестве нового игрока, кто будет той привлекательной фигурой, которая сможет сорвать сливки? И вот Разумков на фоне вот этого проседания Зеленского начинает активизироваться», - говорит Романенко.

При этом, отмечает политолог, Разумков выбрал для себя совершенно не перспективную нишу, играя в «кота Леопольда». Также непонятна цель одного из первых шагов в его новой стратегии – видеоролика, в котором Разумков идет по пустынной Верховной Раде. Множество вопросов вызвал именно невнятный посыл, людям непонятно, какой месседж они должны были из этого почерпнуть.

«А второй вопрос, который задел многих – это, конечно, его позиция относительно каналов Медведчука, поскольку мы знаем, что Разумков попытался возвыситься над вот этой схваткой, он сказал что он воздержался там на РНБО на голосовании, сказал: «Имею на это право, потому что я же спикер Верховной Рады, я же как бы должен быть над схваткой». Короче говоря, возвращение такого «литвинизма» в этот дискурс сегодня в Украине», - считает Романенко.

Он сравнивает Разумкова с Владимиром Литвином, который тоже пытался играть в такую «глыбу», которая очень осторожная, аккуратная и находится над всеми, но при этом он всегда был затиснут всегда более крупными игроками, даже при том, что ситуация в стране тогда была более спокойной. В нынешних условиях такие политики Украине не нужны, считает Романенко.

«Сегодня Украине нужен «хард», такой прорывной, который может решительно сказать «нет» старой системе, «нет» всем ее проявлениям. Поэтому попытка играть в европейскую политику, которая характерна для спокойных стран вроде Чехии, Голландии, Швеции, не подходит для наших условий и закончится ничем», - заявляет политолог.

Ранее Чаплыга заявил, что «слуги народа» могут противопоставить амбициям Разумкова альянс с Тимошенко.

Напомним, Politeka сообщала, что промышленники просят Разумкова снять с рассмотрения законопроект о выбросах.