Мы стоим на пороге нового обострения конфликта, которое в полной мере ляжет на плечи тех политиков, что оказались не способны достичь мирного урегулирования на Донбассе.

Такое мнение высказал политолог Руслан Бортник в своем новом блоге на YouTube.

«Сами Минские соглашения, я считаю, безусловной победой Украины, поскольку проиграв войну на Донбассе, а сегодня не мы контролируем Ростов-на-Дону и Краснодар, мы получили политическую возможность благодаря влиянию западных партнеров вернуть украинский флаг, образование, суды, СМИ на Донбасс», - говорит политолог.

Бортник считает, что если рассматривать эти соглашения очень холодно и объективно, то они с тактической точки зрения выгодны Украине.

«Это возможность вернуть эти территории, не выиграв войны. Стратегически они несут риски, что другие украинские регионы могут захотеть похожих прав, но вряд ли они будут готовы заплатить такую цену, которую заплатил сегодня Донбасс», - добавляет он.

Напомним, ранее Politeka приводила слова Бортника о том, что на Донбассе существует угроза новой эскалации конфликта.

Кроме того, Дмитрий Снегирев ранее заявил, что давление на Россию из-за Нормандского формата не имело последствий.