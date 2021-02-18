Генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время выступления в Верховной Раде 18 февраля сообщила, что сроки досудебного расследования по делу «Роттердам+» закончились
В такой ситуации, прокурор, ведущий дело, должен закрыть дело согласно действующему законодательству.
Относительно попыток НАБУ сменить прокурора по этому делу, Венедиктова отметила, что Высший антикоррупционный суд дважды ответил на ходатайство о смене прокурора.
«ВАКС уже дважды ответил на вопрос, можно ли менять группу прокуроров или нет. И ВАКС в этому определился», - добавила Венедиктовна.
По результатам судебных слушаний ВАКС дважды – в октябре 2020 и январе 2021 года поддержал законность действий прокурора САП Виталия Пономаренко, подтвердив правомерность его полномочий, в том числе в вопросе закрытия дела «Роттердам+»
Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура уже дважды закрывала дело «Роттердам+» отсутствия достаточных доказательств их вины и исчерпания возможностей для их получения.
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Сначала 27 августа 2020 г., после чего это решение 27 сентября подтвердил Высший антикоррупционный суд и 29 сентября Офис генерального прокурора.
Повторно дело было закрыто 21 января 2021 года из-за отсутствия состава преступления. После этого, 25 января, ВАКС подтвердил законность действий прокурора, принявшего такое решение.