Снижение НДС для поставщиков молока может привести к росту цен на молочную продукцию, потребителям придется уплатить дополнительно 5 млрд грн. Об этом заявил заведующий отделом финансово-кредитной и налоговой политики Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Леонид Тулуш.

По его словам, в случае если при уменьшении НДС для поставщиков молока закупочная цена на их товар не будет снижена на долю снижения НДС, это может привести к росту цен на молочную продукцию.

«Если к реализации инициативы (о снижении НДС с 20% до 14% - ред.) молоко закуповувалось по цене 12,6 грн, в т.ч. НДС – 2,10 грн, чистая цена – 10,5 грн, то после введения изменений закупочная цена с НДС должна снизиться на долю НДС, а именно: на 5 % – до 11,97 грн, в т. ч. НДС – 1,47 грн, чистая цена – 10,50 грн. Если этого не произойдет, то изменение ставки НДС негативно повлияет на: молокоперерабатывающие предприятия, рентабельность деятельности которых снизится – при сохранении неизменной цены для конечного потребителя; конечных потребителей, для которых вырастет цена молочных продуктов – в случае, если молокоперерабатывающие предприятия повысят отпускные цены для сохранения базовой рентабельности, которая фиксировалась до внесения соответствующих изменений», - пояснил Тулуш.

По мнению эксперта, учитывая имеющиеся проблемы с наполнением перерабатывающих мощностей качественным молочным сырьем, после снижения ставки НДС на операции по поставке молока закупочная цена на молоко с учетом НДС, скорее всего, не будет существенно отличаться от ее уровня, установленного на момент введения соответствующей законодательной инициативы.

Как следствие, закупочная цена молока без учета НДС вырастет, что поставит перерабатывающие предприятия перед выбором-либо оставлять реализационные цены без изменений и уступать рентабельность, либо повышать цены реализации молокопродуктов, чтобы сохранить базовую рентабельность. Последнее является вполне логичным-а соответственно цены на молокопродукты для потребителей вырастут.

«Законодательное решение о включении молочного сырья в перечень сельхозпродукции, на поставки которой будет однократно снижена ставка НДС, с учетом состояния рынка молока в Украине, может привести к росту потребительских цен на молокопродукты. По расчетам ученых Института аграрной экономики, лишь по молокопродуктах объем дополнительных расходов потребителей может составить 5 млрд грн», – подытожил леонид Тулуш.

Ранее президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко заявил, что снижение НДС для производителей аграрного сырья приведет к банкротству отечественных перерабатывающих предприятий.

В свою очередь Федерация работодателей Украины обратилась к президенту с призывом ветировать закон о снижении НДС для аграриев, как такой, что искажает конкуренцию на рынке.

Напомним, законопроект, который предусматривает снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% (№3656), Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года, президент его еще не подписал.