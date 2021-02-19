Перед Украиной во внешней политике стоит очень сложная задача: укрепить свои позиции, при этом не испортив отношения с ближайшими соседями

Ситуацию в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай 24» комментирует эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

«Сейчас очень низка субъектность Украины. Мы пытаемся слушать, что нам говорят, и, исход из этого, строить свою политику. То есть опять упираемся в долгосрочное планирование. Возьмём для примера ту же Польшу. С ней у нас тесные связи, там работает много наших граждан. Тогда вопрос: зачем Украине нужна Польша в пятилетней перспективе, в качестве чего? Вроде бы простой вопрос, но у правительства на него ответа нет», - говорит эксперт.

А кроме краткосрочных планов, по словам Тышкевича, есть среднесрочные: зачем нужна Польша на ближайшие десять лет? То же самое касается и Венгрии, и других соседних стран. Если же среднесрочных планов нет, то существуют колоссальные политические риски. В этом случае нельзя анализировать даже потенциальные точки конфликта.

«Например, в отношении Венгрии сейчас всё сводится к вопросу школ. Но если взглянуть на программные документы венгерского правительства, то становится очевидно: у них растёт экономика, и они строят национальную «суверенную демократию», которая мало похожа на либеральную демократию французского образца. Венгры ограничены в источниках миграционного притока, а рождаемость у них очень низкая. Им нужны иммигранты, и здесь нет другого выбора, кроме венгерской диаспоры. Следовательно, нужно, чтобы венгерская диаспора в любой стране, в том числе в Украине, была готова работать в Венгрии», - полагает Игорь Тышкевич.

Ранее, как сообщает Politeka, он объяснял, почему украинской власти нельзя закрывать границы.

Также Тышкевич предложил способ разрешения украино-венгерского конфликта.